Мощный взрыв прогремел в Харькове после удара ВС России

ВС России нанесли удар по месту дислокации сил и техники ВСУ в пригороде Харькова. Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, в результате попадания произошла детонация.

По данным подполья, в пригород Харькова прилетело со стороны Чугуева. Удар пришелся по месту дислокации военных и технике. Сдетонировали боекомплекты и бочки с горюче-смазочными материалами. Лебедев сообщил, что погибло много украинских военных, передает РИА Новости.

Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. Также сообщалось о прилетах по Дергачам Харьковской области. Подробностей происшествия украинские журналисты не приводили.