Собянин рассказал об итогах благоустройства в ТиНАО

В этом сезоне в Троицком и Новомосковском округах Москвы реализовали пять крупных проектов благоустройства, которые делают жизнь горожан более комфортной. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в поселке Фабрики имени 1 Мая в Щербинке преобразилась набережная реки Десны. Там появились прогулочные маршруты, детская и спортивные площадки, места тихого отдыха с шезлонгами и беседками. В районе Внуково преобразились парк "Ручеек" и площадка на Алешином ручье. В Краснопахорском районе работы прошли в парке "Красная Пахра", а в районе Бекасово обновили парк "Сосны" и благоустроили дворы в одном из ЖК.