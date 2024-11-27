Названа причина жесткой посадки "Азимута" в Анталье

Причиной жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в аэропорту турецкой Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра.

Посадка проходила в условиях плохой погоды, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Из-за этого самолет с размаху ударился о полосу, произошла деформация левого бака, а часть топлива вытекла и загорелась на взлетно-посадочной полосе.

Решение о дальнейшей эксплуатации самолета будет принято после завершения процедуры дефектации самолета. Сумма ущерба еще не установлена, но известно, что самолет был застрахован, передает "Интерфакс".

24 ноября у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", выполняющего рейс Сочи-Анталья при посадке в турецком аэропорту загорелся двигатель. Пожар был оперативно потушен. 89 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту самолета, благополучно эвакуировались по надувным трапам.

Всем пассажирам горевшего самолета выплатят по 100 тысяч рублей в счет возмещения потерь. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.