США сняли возражения на использование Турцией российских С-400

У Соединенных Штатов больше нет возражений относительно использования Турцией приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Такое заявление сделал во вторник, 26 ноября, турецкий министр обороны Яшар Гюлер.

Политик заявил, что во время последних встреч с представителями американской стороны "мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400", теперь же у Вашингтона "нет возражений на этот счет".

Гюлер отметил, что в Турции определили районы применения С-400, остается только отдать приказ — и системы отправятся в указанную местность. На развертывание комплекса потребуется всего около 12 часов, цитирует турецкого министра ТАСС.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что его страна самостоятельно примет решение о том, закупать ли ей второй полк российских ЗРС С-400, несмотря на внешнее давление.

Директор четвертого европейского департамента российского Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон отмечал, что Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставок Турции второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400.