Необходимо быстро создать внутри НАТО систему по сдерживанию России, потому что Европа в одиночку этого не сможет достичь. Такое мнение высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель рассказала, что в своей книге написала "о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания" России. Она также признала, что с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа выполнить эту задачу труднее.

Политик напомнила, что Россия — это "крупнейшая ядерная держава в мире, или, по крайней мере, она равна по мощи ядерного потенциала Соединенным Штатам", а потому Европа в одиночку не сможет ее сдержать. Это задача масштаба Североатлантического альянса, цитирует Меркель РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО отбросила всякие приличия, заявляя о возможности превентивных ударов по России, а потому "тут комментировать даже нечего".

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупреждал, что дестабилизация обстановки во всех регионах мира – дело рук Запада, который идет на это осознанно. Москва сделала жесткое предупреждение странам НАТО, внеся изменения в ядерную доктрину.