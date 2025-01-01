Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

Меморандум о передаче власти подписали действующий президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп. Об этом сообщила назначенная Трампом глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс. По ее словам, избранный президент вступает в следующую фазу перехода своей администрации.

Уайлс заявила, что подписание меморандума позволяет кандидатам на должности в новой администрации начать критически важную подготовку. В том числе - развертывание "десантных групп" в каждом департаменте и агентстве.

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента Соединенных Штатов, которые прошли 5 ноября. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года, передает РИА Новости.