США переживают переход от одной администрации к другой

Украинский кризис пока очень далек от политико-дипломатического урегулирования, а все предупреждения Москвы о готовности ответить на удары вглубь России на западе проигнорированы. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров.

Соединенные штаты между двух огней. Страна переживает переход от одной администрации к другой. 46-й президент обещает мирную передачу власти 47-му. После подписания меморандума Трампа ждет хозяйственная работа. А Байден пытается успеть завершить незаконченные дела.