Ярким признаком фундаментальных проблем в европейской экономике стал острый кризис в автомобильной промышленности Германии. Некогда ведущая отрасль страны, чья продукция десятилетиями была символом качества и передовых технологий, пала жертвой недальновидной политики властей.

Роковую роль сыграли антироссийские санкции и как следствие - резкий взлет цен на энергоресурсы. Все это неминуемо отразилось на конкурентоспособности немецких автоконцернов.

Так, по итогам третьего квартала прибыль "Фольксвагена", "БМВ" и "Мерседеса" упала в несколько раз. Ситуацию усугубляет и то, что потребители оказались не готовы к тотальному переходу на электромобили, на которые делали ставку производители.

Кроме того, подкосил немецких автогигантов продолжающийся спад спроса на их продукцию в Китае. И вот все чаще можно наблюдать картину, как тысячи нераспроданных машин пылятся на площадках, месяцами простаивая, в ожидании покупателей.