В России растет число желающих поступить на военную службу по контракту

Оттачивают навыки и обмениваются опытом с бойцами элитных подразделений. В России растёт число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту и защищать Родину. Ежедневно в приёмные приходят сотни человек. Для подготовки бойцов, операторов дронов и медиков созданы все условия.

Дмитрий прошёл срочную службу в 2008 году, в танковых войсках. Сейчас работает в IT. Идея заключить контракт с Минобороны возникла ещё когда началась СВО. Но тогда на семейном совете было принято решение: дочь должна немного подрасти.

Сейчас девочке 7 лет. Дмитрий просто не смог больше оставаться в стороне. И принял, признаётся, самое сложное решение в жизни.

"Там не сахар, ребятам тяжело и лишняя пара рук – никогда не лишняя. Материальный момент важен, но он не на первом месте. Всё-таки на первом то, что мы живём в этой стране, и никак не могу остаться в стороне от всего этого", - сказал он.

Ежедневно в этот ставропольский пункт отбора на военную службу приходят добровольцы. В этом году их количество даже удвоилось. Особенно – с августа.

"Были случаи, что сын воюет в Курской области, отец идёт к нему. Люди уже, как бы, видят, что происходит, ну и смотреть на это равнодушно не могут. Людей очень много, люди идут", - рассказал Руслан Четвертёв, подполковник, начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Ставрополь.

От подачи заявления до начала занятий кандидата в учебном центре проходит около трёх дней. Инструкторы берут на себя всю организационную работу, отвечают на все вопросы. В зависимости от гражданской профессии, образования, навыков и личных данных, кандидаты распределяются по специальностям.

А это уже один из учебных центров. Бойцы, побывавшие в зоне СВО, делятся опытом. Это занятия по боевой подготовке. Слаженные подразделения проводят штурм вражеских позиций. И так – каждый день. После обнаружения противника штурмовики отрабатывают до автоматизма скрытый подход, зачистку опорного пункта, закрепление в нём и эвакуацию раненых.

Здесь оттачивают навыки владения стрелковым оружием, управления беспилотниками, тактической медицине. А ещё многие находят настоящих боевых товарищей, с которыми пойдут сражаться на передовую.