Путин поздравил Галину Польских с 85-летием

Поздравления с юбилеем принимает сегодня блистательная актриса, народная артистка РСФСР Галина Польских. За свою долгую творческую карьеру она воплотила на сцене театра и в кино более сотни ярких образов.

Миллионам зрителей она запомнилась с первой же роли - семиклассницы Тани в картине "Дикая собака Динго". Потом была великолепная игра в таких знаковых лентах как "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "Тени исчезают в полночь", "Журналист".

С днем рождения Галину Польских поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что щедрый, самобытный талант и удивительное обаяние актрисы помогли создать богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых результат подлинного актерского мастерства и неустанного творческого поиска.