Машина взорвалась во дворе дома в Подмосковье

Автомобиль взорвался во дворе дома в Одинцовском районе Московской области. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал представитель экстренных служб.

По словам собеседника РИА Новости, это произошло в жилом комплексе "Лайково". На месте происшествия работают следователи. По предварительной версии, "рванул бензобак из-за поджога автомобиля", вспыхнувший пожар уже ликвидировали. Людей в салоне машины в момент ЧП не было.

Telegram-канал "Типичное Одинцово" сообщает, что взрыв был довольно-таки сильным и ощущался даже в соседних населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что в Севастополе взорвалась машина военнослужащего, он погиб. Федеральная служба безопасности задержала двух жителей Крыма, совершивших теракт в отношении офицера ВМФ по заданию Службы безопасности Украины.

В сентябре Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвинявшегося в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Мужчина по заданию украинских спецслужб устроил подрыв машины. Писатель получил тяжелые ранения, но остался жив, а его водитель погиб.