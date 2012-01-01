Министра обороны Китая заподозрили в коррупции

Министр обороны Китая Дун Цзюнь стал фигурантом уголовного дела в рамках расследования взяточничества в Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как рассказали источники Financial Times, начать расследование коррупции в армии поручил лично председатель КНР Си Цзиньпин, в результате Дун Цзюнь "угодил в ловушку".

Подробности обвинений в отношении министра, назначенного на этот пост в декабре 2023 года, не разглашаются.

Коррупционные преступления в Китае считаются особо тяжкими и на очередном съезде Компартии в 2012 году Си Цзиньпин провозгласил начало всеобъемлющей кампании по борьбе с коррупцией. За такие преступления предусмотрена смертная казнь, хотя в реальности такие приговоры приводят в исполнение нечасто, заменяя казнь пожизненным заключением.

К высшей мере наказания суд в КНР приговорил бывшего партийного секретаря и председателя совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ. Приговор надлежит исполнить с двухлетней отсрочкой. За это время казнь могут заменить пожизненным сроком.