Ракеты поразили военное химпроизводство и нефтебазу под Сумами

Российские военные нанесли удар по индустриальному парку "Свема" в Сумской области. По данным координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, здесь расположено химическое производство.

Как сообщил Лебедев, химпроизводство в Шостке ориентировано на нужды ВСУ. По данным сопротивления, производство на территории индустриального парка все еще функционирует. На предприятие заходят на погрузку железнодорожные составы.

Еще одной целью российских военных стал район нефтебазы в Сумской области. В начале первого ночи прилетело в город Ромны – он расположен в западной части области и используется как третья линия обороны, сообщил Лебедев. По его словам, в этом районе несколько мест дислокации военных, передает РИА Новости.