В Благовещенске ввели режим ЧП из-за "бури столетия"

Режим чрезвычайной ситуации введен в Благовещенске из-за аномального снегопада

"Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями "бури столетия", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Снегоуборочная техника работает круглосуточно, водителей попросили не парковать авто в заездных карманах и вдоль обочин, так как это затрудняет работу спецмашин.

Школы города перевели на дистанционное обучение до 29 ноября включительно. Межгородские автобусы не ходят.

Кроме того, администрация Благовещенска просит людей с высокопроходимыми автомобилями помочь с доставкой продуктов и медикаментов для пенсионеров и маломобильным гражданам. Руководителей предприятий, а также жильцов просят очистить от снега прилегающие территории и дворы.

В Благовещенске с приходом снежного циклона был побит рекорд 97-летней давности. За ночь 26 ноября в городе выпало 89% месячной нормы осадков.

"За два дня выпало столько же снега, сколько по нормам у нас выпадает за всю зиму. Ситуация форс-мажорная и городу нужна помощь", — заявил мэр Олег Имамеев.