В Благовещенске ввели режим ЧП из-за "бури столетия"

Режим чрезвычайной ситуации введен в Благовещенске из-за аномального снегопада
"Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями "бури столетия", - сообщили в пресс-службе администрации города.
Снегоуборочная техника работает круглосуточно, водителей попросили не парковать авто в заездных карманах и вдоль обочин, так как это затрудняет работу спецмашин.
Школы города перевели на дистанционное обучение до 29 ноября включительно. Межгородские автобусы не ходят.
Кроме того, администрация Благовещенска просит людей с высокопроходимыми автомобилями помочь с доставкой продуктов и медикаментов для пенсионеров и маломобильным гражданам. Руководителей предприятий, а также жильцов просят очистить от снега прилегающие территории и дворы.
В Благовещенске с приходом снежного циклона был побит рекорд 97-летней давности. За ночь 26 ноября в городе выпало 89% месячной нормы осадков.
"За два дня выпало столько же снега, сколько по нормам у нас выпадает за всю зиму. Ситуация форс-мажорная и городу нужна помощь", — заявил мэр Олег Имамеев.