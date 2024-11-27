Немецкие власти решили закрыть бюро Первого канала в Германии

Власти Германии приняли решение о закрытии немецкого бюро российского Первого канала. В Берлине это объясняют интересами безопасности Федеративной республики Германия.

Как сообщил корреспондент канала Иван Благой, соответствующее уведомление было получено 26 ноября. По решению властей, Благой и его коллега Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря.

В сообщении Первого канала отмечается, что так выглядит свобода слова по-европейски. Говорить можно, но только то, что укладывается в принятый на Западе политический курс. А российские журналисты говорили о том, что в реальности происходит на Украине, куда ведут следы в делах о диверсиях на "Северных потоках" и выясняли, какими махинациями занимается немецкая правящая элита.