Признанная иноагентом правнучка летчика Чкалова сбежала из России

Правнучка прославленного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова*, включенная в список иноагентов, скрылась за границей. Женщина уехала из России, узнав, что ей грозит крупный срок.

Как сообщает РИА Новости, в судебных документах говорится, что Богданова* "после совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске".

В июле Министерство юстиции России включило Богданову* в реестр лиц, признанных иностранными агентами. Женщина призывала спонсировать ВСУ, собирая при этом деньги для украинских националистов, и неоднократно негативно отзывалась о российской армии.

В мае Министерство внутренних дел России объявило Богданову* в розыск по уголовному делу по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Она призвала нанести по Москве ядерный удар и оправдывала теракт на Крымском мосту, который организовал киевский режим в 2023 году. За это она может получить до семи лет лишения свободы.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и включенное в соответствующий реестр