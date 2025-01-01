Лавров призвал не надеяться на скорое урегулирование конфликта на Украине

Мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Такое мнение высказал в среду, 27 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В интервью "Российской газете" дипломат напомнил о том, что происходит сейчас "на поле боя", а также предупредил, что "Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанесения России стратегического поражения".

Эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории России, невзирая на предупреждения Москвы о готовности дать адекватный ответ, заявил Лавров.

При этом дипломат подчеркнул, что никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции. Мы готовы к любому развитию событий, но всегда предпочитаем решать спорные вопросы мирными средствами.

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан заявил, что 2025 год станет фантастическим, если конфликт на Украине будет урегулирован. Как подчеркнул политик в социальных сетях, "мы готовы" к тому, что "2025 станет годом мира".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что "из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слова "мир" или "мирный план" звучат". Однако пока речь не идет о чем-либо конкретном.