Украина попыталась атаковать Севастополь

Возле Севастополя отражают комбинированную атаку украинских сил.

В районе Качи над акваторией сбито два беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Обломки одного из БПЛА упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО", - написал он в своем telegram-канале.

Все службы города приведены в состояние боевой готовности.

За полчаса до сообщения Развожаева в Севастополе объявили воздушную тревогу. Местных жителей попросили уйти в укрытия и соблюдать меры безопасности.