Группа военнослужащих в форме НАТО уничтожена в лесу в Курской области. Расчет беспилотного летательного аппарата спецназа "Ахмат" распознал и уничтожил противника в Суджанском районе, сообщил боец с позывным Элджей.

Российский военный рассказал РИА Новости, что в этом районе были обнаружены позиции ВСУ. Также его коллеги замечали, как люди в форме НАТО перемещались в этой лесополосе. Оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывалась группа противника.

Ранее агентство сообщало о ликвидации пяти военных ВСУ и техники в лесах Курской области. Росгвардейцы использовали дрон-камикадзе.