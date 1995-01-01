Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" выдвинула на пост президента кандидатуру депутата Михаила Кавелашвили. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал председатель партии Бидзина Иванишвили.

Как уточняет РБК, Кавелашвили — бывший грузинский футболист. В 1995 году Кавелашвили выступал за владикавказский клуб "Спартак-Алания", в составе которого выиграл чемпионат России. Выступал также на "Манчестер Сити" и швейцарский "Грассхоппер".

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты выборов в парламент, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Она заявила, что на выборах нарушили конституционное право граждан.

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя политическую обстановку в Грузии, заявил, что "с логикой у них всегда плохо" и "все это замешано на значительной доле демагогии".