Женам участников спецоперации расскажут, как открыть свое дело

Во флагманском центре "Моя работа"на Шаболовке 5 декабря откроется менторская гостиная "Женское дело". К ней приглашают присоединиться жен участников специальной военной операции, которые хотят заняться предпринимательством.

Жены участников СВО примут участие в тренингах, познакомятся с тонкостями организации и ведения бизнеса, пообщаются с экспертами. Первый заместитель директора службы занятости населения Москвы Роман Никитин отметил, что современные женщины все больше стремятся к профессиональной самореализации, нередко выбирая при этом предпринимательский сценарий. Московская служба занятости населения поддерживает их в желании достичь финансовой стабильности и не зависеть от внешних обстоятельств, создать собственный уникальный продукт или монетизировать хобби. Москвичек, чьи мужья сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, мы приглашаем на мероприятие, где они смогут узнать о возможностях для открытия и развития своего проекта. Гости найдут вдохновение, получат инструменты и практические советы для начала своего дела от успешных предпринимательниц.

Участницы будут вовлечены в командную работу и узнают, какую стратегию продвижения собственного бизнеса выбрать, как и где найти партнеров и первых клиентов. Эксперты помогут разобраться с юридическими тонкостями организации бизнес-процессов.

На тренинге "Как стать помогающим специалистом и выйти на устойчивый доход" участницам расскажут истории успешных предпринимательниц и о том, как стабильно зарабатывать и найти баланс между семьей и карьерой. Во время тренинга "Реализация творческого проекта: опыт педагога и психолога"слушательницы узнают об аспектах достижения успеха новых инициатив и научатся их масштабировать. Кроме того, они выяснят, как сформировать результативную команду и открыть филиал бизнеса в новом регионе. На тренинге "Вне зоны комфорта: бизнес как терапия" проанализируют типичные страхи и ошибки при развитии своего дела и научат с ними справляться. Слушательницам расскажут, как не бросить все на полпути и получать стабильный доход. Во время тренинга "Сила веры, мечты и дела"начинающие предпринимательницы получат простые, но действенные рекомендации для построения бизнеса, узнают, что может вдохновлять на пути к реализации намеченного плана и разберут основные принципы уникальности проекта. Менторская гостиная "Женское дело" организована при участии комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Мероприятие состоится во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке (дом 48). Участие бесплатное, необходима регистрация.

Служба занятости населения города Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор, который помогает жителям столицы в поиске работы.

В его структуру входят офисы трудоустройства, многие из которых расположены в центрах госуслуг "Мои документы". Флагманские офисы открыты на улицах Куусинена (дом 2, корпус 1) и Шаболовке (дом 48). Специализированный центр занятости "Моя карьера" находится на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1). Центр "Профессии будущего" открыт на улице Щепкина (дом 38, строение 1). Максимум за 3,5 месяца там можно освоить одну из 75 востребованных специальностей в различных отраслях экономики. Трудоустроиться после завершения обучения помогут карьерные наставники. В числе партнеров центра — более трех тысяч работодателей.

Помощь участникам спецоперации и членам их семей оказывается по множеству направлений. Заместитель российского министра обороны Анна Цивилева рассказала, что ведомство разработало новые стандарты протезирования для бойцов на основе глубокой диагностики всех проблем действующей системы.

В рамках фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" для участников специальной военной операции и членов их семей проводятся увлекательные обзорные экскурсии, посетители могут познакомиться с работами звезд мировой фотографии и полюбоваться красотой дикой природы.

Воспитанники центра внешкольной работы "На Сумском" создали мультфильм "Минута памяти святой", а младшие воспитанники студии — дошкольники — подготовили рисунки с пожеланиями бойцам, которые также появляются в мультфильме.