Захарова: Запад исказил информацию о применении Россией "Орешника"

На Западе пытаются преподнести в искаженном виде информацию о применении Россией новейшей ракетной системы "Орешник". Об этом в среду, 27 ноября, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила Захарова в эфире радио Sputnik, "кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом".

В западных странах стремятся представить это так, будто "мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию". При этом "для кого-то это был момент абсолютной паники", подчеркнула спикер МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что позиция Российской Федерации после испытаний "Орешника" очень четко была озвучена главой государства Владимиром Путиным — нет сомнений в том, что страны коллективного Запада услышали высказанные им тезисы.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков уточнил, что никаких обязательств, ограничивающих развертывание новой российской ракетной системы средней дальности "Орешник", у России нет.