Матвиенко напомнила про супероружие России

Использование российскими военными в зоне спецоперации новейшего вооружения — это не ультиматум и не угроза, а спокойное и подкрепленное конкретными действиями послание лидера мировой державы. Такое заявление сделала в среду, 27 ноября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что таков "наш ответ на продолжающуюся эскалацию со стороны Запада", а также "демонстрация того, что мы готовы к любому развитию событий и у нас есть средства для ощутимого и неотвратимого ответа".

Россия располагает супероружием и готова использовать его для ощутимого и неотвратимого ответа, хотя не мы нагнетаем эскалацию, цитирует Матвиенко РИА Новости.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы заявил, что "21 ноября скоро назовут "День "Орешника", и вам придется за это голосовать". Именно в этот день ВС России испытали в бою новейшую ракетную систему, ударив по украинскому заводу "Южмаш".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что позиция Российской Федерации после испытаний "Орешника" очень четко была озвучена главой государства Владимиром Путиным — нет сомнений в том, что страны коллективного Запада услышали высказанные им тезисы.