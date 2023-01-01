Совфед одобрил закон о штрафах за утечки персональных данных

Закон о штрафах за нарушение требований законодательства в области персональных данных одобрил Совет Федерации. Документ устанавливает оборотные штрафы для компаний, допустивших повторную утечку личных данных граждан.

Законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в декабре 2023 года. Его внесли в пакете с поправками в Уголовный кодекс, которыми предусмотрена ответственность за использование, распространение и сбор полученных незаконным путем персональных данных россиян.

В соответствии с документом, если действия или бездействие оператора повлекли неправомерную передачу информации, включающей персональные данные гражданам будет грозить штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Должностных лиц оштрафуют на 200 тысяч - 400 тысяч рублей, юрлиц - от 3 миллионов до 5 миллионов рублей. Также вводятся оборотные штрафы для компаний, допустивших повторное нарушение - от 1 до 3% суммы выручки, передает ТАСС.