Вашингтон показал убийство 2,7 миллиона россиян ракетой "Трайдент"

Американские СМИ публикуют провокационное видео ядерного удара по Москве. Этот ролик – компьютерная симуляция: утверждается, что от одного удара погибнут почти 3 миллиона россиян.

В ролике утверждается, что одна ракета "Трайдент" способна уничтожить все в пределах Садового кольца, убив 2,7 миллиона человек. Еще 5 миллионов пострадают. Видео появилось после российского удара "Орешником" по оборонному заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По данным экспертов, у США 14 подводных лодок, на каждой их которых по 20 и более ракет "Трайдент". Всего же у США 280 таких ракет. Это эквивалентно 70 тысячам бомб, сброшенных на Хиросиму. К тому же, утверждают в Вашингтоне, разгонный участок ракеты лежит в стратосфере без выхода в космическое пространство, что резко сокращает подлетное время.