Соединенные Штаты стали задумываться, как не дать Еревану сойти с "демократического пути" в стремлении полностью подчинить себе Армению. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Как отметили в СВР, "в очередной раз надежная информация убеждает, что США не оставляют планов навязывания так называемой демократизации". Решение этого вопроса Вашингтон видит в "укреплении" действующей в Армении "недостаточно надежной" вертикали власти своими проверенными клевретами.

Однако в США понимают, что армяне, "умеющие считать деньги", со временем осознают ущерб от свертывания традиционных региональных связей — это поддерживает в Вашингтоне сомнения в необратимости курса Армении на сближение с Западом, сообщает ТАСС.

Ранее в СВР отмечали, что организации, связанные с Госдепартаментом, намереваются готовить сотрудников ключевых государственных органов Армении. Те, в свою очередь, будут корректировать работу армянского правительства в интересах Запада.

При этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уверял, что российско-армянские отношения "очень прозрачны" и по-прежнему крепки, хотя "по некоторым внешнеполитическим вопросам у нас есть разногласия, мы не всегда разделяем подходы друг друга".