Россиянка попалась полиции после "удачного" шопинга на маркетплейсе

Жительница Омска похитила у маркетплейса более 700 товаров на общую сумму порядка 1,7 млн рублейи после удачной покупки заказала товаров еще на 14 миллионов рублей.

По предварительным данным, 32-летняя омичка делала обычный заказ на маркетплейсе и заметила, что деньги со счета не списались. Тогда женщина сделала еще одну покупку – баланс остался прежним. Войдя во вкус, за два дня оформила заказы на 735 товаров, среди которых были канцелярские принадлежности, посуда, мягкие игрушки, ювелирные украшения, бытовая техника и мебель. Покупки обошлись в более чем в 1,6 миллиона рублей. Женщину удалось забрать все товары без оплаты.

После крупной кражи женщина решилась заказать еще 580 товаров на общую сумму более 14 миллионов рублей. Однако оформить их ей не удалось, так как маркетплейса заметили сбой в системе и заблокировали выдачу. В дело вмешалась полиция, женщину оперативно вычислили и задержали.

Выяснилось, что часть товаров омичка хранила в квартире на улице 3-й Разъезд, а остальное в доме ее родителей на улице 2-я Томская, пишет "Комсомольская правда". Часть вещей женщина еще даже не успела распаковать.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", сообщили в пресс-службе омской полиции. Теперь женщине может грозить до 10 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

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