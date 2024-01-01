Генерал объяснил, зачем России РВСН

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в условиях спецоперации и усиления военной активности НАТО обеспечивают сдерживание крупномасштабной агрессии против России и ее союзников без применения ядерного оружия. Об этом рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Как отмечает Каракаев в статье для журнала "Вестник военного образования", РВСН являются мощным, высокотехнологичным и динамично развивающимся родом войск.

В состав РВСН введены ракетные комплексы пятого поколения "Ярс" и "Авангард", продолжается работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжелой ракетой.

На вооружение будет поставлен и новейший ракетный комплекс средней дальности "Орешник", испытания которого в боевых условиях провели ВС России в рамках спецоперации 21 ноября, подчеркнул генерал-полковник.

В октябре российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Был, в частности, совершен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Президент подчеркнул, что применение такого вида оружия остается крайней мерой.

17 декабря в России отметят День Ракетных войск стратегического назначения. В 2024 году исполнится 65 лет с тех пор, как РВСН вошли в состав наших Вооруженных сил. Профессиональный праздник ракетчики обычно встречают на боевом посту.