Почетное жюри награды "Знание.Премия" провело заседание

Заслуженное признание для педагогов, лекторов и тех, кто продвигает научные достижения. В Москве сегодня прошло заседание Почётного жюри просветительской награды "Знание.Премия".

Этот год стал рекордным. Количество заявок для участия во флагманском проекте российского общества "Знание" выросло в 6 раз - до 19 с половиной тысяч. Из них были отобраны 62 просветителя, 43 проекта и 6 компаний. Имена лауреатов будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале следующего года.

"Все континенты, кроме Австралии и Антарктиды. Все остальные континенты представлены среди участников. И очень серьёзные, честно, очень серьёзные кандидаты. Самые разные губернаторы, депутаты Государственной думы, сенаторы, выдающиеся учёные с мировым именем, выдающиеся деятели культуры с мировым именем", - сказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.