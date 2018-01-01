В ГКБ им. Буянова применили уникальную методику лечения седалищного нерва

Пять лет назад Анастасия Староверова впервые почувствовала боль в ноге. Тогда она не придала этому особого значения и списывала всё на временное недомогание.

Боль становилась всё сильнее. Походы к врачам и многочисленные обследования наконец позволили установить диагноз — синдром грушевидной мышцы. Мышца в области ягодицы была настолько спазмирована, что сдавливала седалищный нерв. Анастасии назначили курс противовоспалительных препаратов, но время было упущено, и лечение не помогло.

Заболевание оказалось коварным: оно затрагивает сразу несколько областей медицины — от ортопедии до неврологии, поэтому диагностировать и лечить его сложно. Лишь в городской клинической больнице имени Буянова смогли помочь Анастасии. Здесь применили уникальную методику лечения, которая вернула ей возможность нормально двигаться.

"Классически это оперативное вмешательство по невролизу декомпрессии седалищного нерва выполняется путем открытого доступа, выполняется достаточно большой кожный разрез, далее отсекается большая ягодичная мышца", - рассказал Евгений Беляк, врач травматолог-ортопед ГКБ им. В.М. Буянова, доцент кафедры травматологии и ортопедии РУДН.

Такая операция оставляет после себя рубцы, а восстановление занимает недели. "А наша техника, которую мы разработали и внедрили заключается в том, что мы выполняем доступ к седалищному нерву и сам этап невролиза и декомпрессии седалищного нерва через небольшие проколы", - отметил Евгений Беляк.

Метод был разработан в 2018 году, и пока таких операций выполнено не более 40. Причина — редкость заболевания. Однако преимущества малоинвазивного подхода очевидны. Такая операция длится всего около 40 минут, и уже на следующий день пациент может встать на ноги.

"В целом, если все вовремя оказано, вовремя поставлен диагноз, оказана помощь хирургическая, это практически всем пациентам позволяет восстановить функцию нижних конечностей, устранить болевой синдром и вернуть их к нормальной бытовой, а кого-то и к спортивной жизни", - рассказал Евгений Беляк.

Сейчас Анастасия возвращается к нормальной жизни. И хотя за время болезни мышцы ноги перестали правильно работать, для восстановления потребуется всего несколько месяцев.