В Москве задержали сообщников аферистов

В центре столицы по горячим следам были задержаны два курьера, которые работали на мошенников и забрали у пенсионерки 3,5 миллиона рублей.

Всё началось с того, что 79-летней москвичке позвонил якобы руководитель профильного министерства. Он заявил, что прямо сейчас у неё пытаются похитить деньги со счетов. Чтобы сохранить свои сбережения, ей надо выполнить инструкции спецслужб.

Пожилая женщина поверила и в итоге обналичила все свои миллионы и передала их двум курьерам. Только через некоторое время она поняла, что попалась на удочку аферистов. Выйти на злоумышленников удалось благодаря камерам наблюдения.