Ученые МГУ нашли останки тропической черепахи на Соловках

Ничего необычного – московские школьники на Соловецких островах помогают учёным из Зоологического музея МГУ доставить в столицу тропическую черепаху.

Илья учится в медицинском классе, и экспедиция была частью внеурочной деятельности. Поехали на Соловки изучать местную флору и фауну. Обнаружили скелет у себя на участке местные биологи. Такая находка в российских северных широтах – огромная редкость, ведь предпочитает черепаха более комфортные условия - живёт вдоль берегов Южной Америки, иногда заходит в Центральную Европу, но никак не дальше.

Это череп черепахи-кареты. Она обитает там же – в тропических морях и океанах – и питается примерно тем же, только вот череп найденной кожистой черепахи больше раза в три.

И неудивительно. Эти особи – самые большие из существующих на Земле. Длина её панциря достигает 140 см – довольно внушительно. В основном, они обитают в тропиках, но иногда заплывают и в умеренные широты. Но вот в северные – очень редко.

"Видимо, она не приплыла туда сама. Потому что там очень холодно. Несмотря на некоторую теплокровность этих черепах, скорее всего, умерла она где-нибудь в Баренцевом море или даже раньше", - рассказал Эдуард Голоян, научный сотрудник зоологического музея МГУ.

А в Белое море её уже принесло течением. Найденной черепахе примерно 10 лет. При жизни была гораздо больше и весить могла около 300 кг. Сейчас – чуть больше 60. А чтобы узнать всё наверняка, сейчас особь исследуют со всех сторон.

"У нас есть костный материал, по которому можно более-менее точно установить, сколько ей лет. Мы взяли генетический материал, по которому сможем определить, из какой она популяции. И взяли от неё кусочки ткани, чтобы определить изотопный состав", - отметил Эдуард Голоян.

Для этого образец ткани перетирают в порошок, взвешивают, заворачивают в фольгу и отправляют в масс-спектрометр. Он покажет концентрацию Углерода-13 и Озота-15, чтобы посмотреть соотношение между тяжёлыми и лёгкими изотопами. Это покажет точный ареол обитания этой конкретной черепахи, так как в разных частях света у организмов разное содержание изотопов. А после всех сложных анализов и исследований кожистая черепаха пополнит фонд Зоологического музея МГУ.