Столовая для пушистых хвостиков. В Парке Горького появились беличьи кафе. Это специальные кормушки, которые предназначены именно для рыжих лесных красавиц.

Семечки и орехи там засыпают в герметичные отсеки, достать которые можно только через узкую щель. Ни вороны, ни голуби просунуть свой жадный клюв туда не могут, а вот белочки могут с удовольствием полакомиться.

На обед приглашают скромных синичек и других мелких птиц. Рядом, уже для посетителей парка, висит меню со сбалансированным беличьим питанием - в нем всё, что можно самому принести и положить в кормушки.