Десять контратак штурмовых групп ВСУ отразили за сутки подразделения группировки "Центр" ВС России. Противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия, сообщили в Минобороны России.

Российские военные в результате успешных действий освободили населенный пункт Новая Ильинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Целями ударов стали также скопления живой силы и военной техники противника в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.