"Если не помру — поставлю свечку": Буйнов откровенно о своем здоровье

Александр Буйнов жив-здоров, активен и готовится к сольному концерту. Об этом он лично рассказал "ТВ Центру" на музыкальной премии Music Box.

Весь год ходили слухи о тяжёлом состоянии здоровья Буйнова. В таблоидах писали: у певца рецидив рака, осложнённая пневмония, проблемы с ногами; а некоторые вообще его похоронили. Мы спросили у Александра Николаевича, что же с ним на самом деле происходит. Оказалось, во всём виноват кашель.

"Больше месяца я не мог выйти из-за... Ну ерунда какая-то, что-то у меня было. Короче, я не мог подавить кашель. Лёгкие чистые, а кашель не проходит. Потому что нужно было выехать то в Челябинск, то в Питер, то нужно на съёмки. У меня не было двух-трёх дней, чтобы просто отлежаться", — рассказал Буйнов.

Кашель так измучил артиста, что у Буйнова не было сил даже играть с любимым псом Марчиком, день рождения с которым они отмечают в один день - 24 марта. Проблемы Буйнов заработал как раз на прогулке с собакой. Они ходили возле пруда и артист увидел мусор, захотел его поднять, и тут произошло непредвиденное.

"Тут я стал тянуться, подбирать какую-то пачку от сигарет... и нырнул в этот пруд. Вот в чём был, весь... Я был в сапогах. Но после этого я пошёл домой и подумал: "Теперь, если не помру, я точно должен поставить свечку святому Николаю-угоднику или кому-то". Потому что я пришёл домой, 15 минут в переохлаждении...(кашляет) Но всё в порядке", - сообщил Буйнов.