По меньшей мере шесть взрывных устройств были размещены на четырех нитках "Северного потока" для подрыва. Об этом пишет в среду, 27 ноября, Die Welt.

Издание изучило гидролокационные изображения и прежде не публиковавшиеся документы судебного процесса между оператором трубопровода Nord Stream AG и страховщиками.

Судя по этим данным, "диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения "Северного потока-1" и "Северного потока-2", пишет газета.

Более чем за два года расследования власти западных стран так и не смогли изобличить виновника диверсии на "Северных потоках". При этом в Германии придумали историю о том, как команда украинских водолазов и военных взорвала трубопроводы, потратив на это всего 300 тысяч долларов.

Тем временем появились слухи, что американский бизнесмен заинтересовался покупкой "Северного потока-2". Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ему "неизвестно о желании "Газпрома" инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки".