Калужский губернатор раскрыл неожиданную лазейку для мигрантов

Одной из лазеек для проникновения в Россию мигрантов стала программа переселения соотечественников. С таким заявлением выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По словам политика, которого цитирует РБК, "через программу содействия добровольному переселению соотечественников приехало много тысяч наших соотечественников, русских людей". Однако наряду с ними едут и мигранты.

Шапша заявил, что с течением времени "эта программа в значительной части стала лазейкой для мигрантов, которые не знают русский язык, не ассимилируются в нашем обществе". Из-за этого "мы получили значительное напряжение в обществе".

В Калужской области два года назад решили приостановить участие в программе переселения соотечественников — за указанный срок количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось в регионе на 36%, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, которыми предлагается запретить получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора. Также в России могут запретить въезд родственникам таких иностранных работников.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о потребности России в мигрантах из-за тяжелой демографической ситуации — для развития экономики страна нуждается в рабочих руках, но сами россияне их обеспечить в полной мере не могут.