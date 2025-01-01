Столичному бизнесу представили возможности проекта "Зима в Москве"

В столице презентовали программу интеграции бизнеса в проект "Зима в Москве", предпринимателей пригласили принять в нем участие.

Об этом в среду, 27 ноября, в ходе брифинга сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Бизнесменов призвали рассказывать о своих предприятиях и о том, как они влияет на экономику с точки зрения привлечения туристов.

Кроме того, предприниматели смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее праздничное и тематическое оформление. Общий призовой фонд составит 700 миллионов рублей. Он начнется с 1 декабря, итоги подведут в марте 2025 года.

По словам Немерюка, власти также поддержат перевод меню столичных ресторанов дополнительно на арабский язык.