США разместили первую атомную подлодку класса "Вирджиния" на Гуаме

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США объявило о прибытии в новый порт приписки на острове Гуам первой атомной подводной лодки класса "Вирджиния". В заявлении подчеркивается, что передислокация ударной подлодки "Миннесота" - часть стратегического плана по размещению Военно-морских сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Гуам – остров в статусе неинкорпорированной организованной территории США. Он находится в 2,9 тысячи километров от побережья КНР. Китайские военные объекты, в том числе в Южно-Китайском море – в пределах досягаемости.

В Вашингтоне заявили, что условия безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе требуют, чтобы ВМС США размещали на передовой самые боеспособные подразделения. Они готовы быстро реагировать "для сдерживания агрессии и содействия миру в регионе", приводит заявление американского командования ТАСС.