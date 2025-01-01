Путин призвал улучшать подготовку квалифицированных специалистов

России предстоит решить масштабные задачи по улучшению системы подготовки квалифицированных специалистов. Об этом говорится в приветствии главы государства Владимира Путина, адресованном участникам X Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России".

В этой работе важно учесть требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, а также дать россиянам возможность реализовать свой потенциал, эффективно применять полученные знания и навыки, осваивать новые компетенции, подчеркнул президент.

Как пояснил Путин, от этого прямо зависит формирование современного конкурентоспособного рынка труда, а также устойчивое развитие отечественной экономики, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что потребность экономики в квалифицированных кадрах в ближайшие пять лет составит 1,5 миллиона человек. В частности, высок спрос на инженеров — за последние три года он вырос почти в 2,5 раза.

В отношении квалифицированных кадров Минтруд предложил увеличить в 2025 году на 50% число квот для иностранных работников, которые приезжают в нашу страну по визам. Этот показатель может составить 234,9 тысячи человек.