Программа долгосрочных сбережений: как работает и для чего нужна

С 1 января в России заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС) — к ней можно присоединиться, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Программа позволяет копить вдолгую, получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Сбережения пополняют за счет собственных добровольных взносов, также можно перевести в НПФ ранее сформированные пенсионные накопления. Фонд инвестирует эти средства в интересах клиента, исходя из принципов доходности и безубыточности.

Ключевое преимущество программы — софинансирование от государства. Максимальная сумма софинансирования составляет 36 тысяч рублей в год в течение трех лет, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч при взносах до 400 тысяч.

Размер софинансирования зависит от размеров личных взносов участника программы и его дохода. Единственное условие для получения софинансирования — нужно вложить не меньше 2000 рублей в год.

Срок участия в программе – 15 лет. До его истечения участники программы смогут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами вне зависимости от наличия оснований для досрочного назначения страховой пенсии. Забрать часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода будет можно в двух случаях — на оплату дорогостоящего лечения участнику программы, а также при потере кормильца.