Минтруд: России не хватает 2,4 миллиона работников

С учетом темпов развития экономики и перспектив ее роста до 2030 года дефицит кадров на рынке труда, особенно по квалифицированным рабочим, оценивается в 2,4 миллиона человек. Такое заявление сделал в среду, 27 ноября, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Глава Минтруда подчеркнул, что ситуацию осложняет долгосрочный демографический тренд. Ожидается, что к 2030 году численность граждан в возрасте 30-39 лет снизится на 8 миллионов человек, а прирост населения в возрасте от 15 до 24 лет составит всего лишь 3 миллиона человек.

При этом на рынке труда России за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза, цитирует Котякова "Интерфакс".

Ранее руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что государственный сектор мог бы стать источником кадров для отраслей, где наблюдается дефицит рабочей силы. Он счел, что решить проблему дефицита кадров можно за счет высвобождения сотрудников в связи с использованием новых технологий, в частности, искусственного интеллекта.

В августе заместитель главы МВД Владимир Кубышко отмечал, что в ведомстве сложился "огромный некомплект" кадров — личного состава не хватает. По словам замминистра, во многих районных отделах в глубинке вместо 12 оперативников работают всего лишь четверо, вместо восьми следователей — двое, а участковых из 40 осталось только шестеро.