Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Вы сегодня будете в числе тех, кому предстоит сложный и эмоциональный рабочий день. Вам придется запастись терпением: вокруг слишком много капризных людей!

Тельцы

Вам будет некомфортно в поездках или на учебе из-за трудности с концентрацией внимания. Постарайтесь не садиться за руль и заниматься самыми простыми делами.

Близнецы

Вы сегодня можете случайно встретить человека, которому однажды причинили боль. Если такое произойдет, вам стоит хорошенько обдумать эту ситуацию.

Раки

Личная жизнь сегодня – самая актуальная тема для представителей этого знака. Если у вас есть чувства к кому-то из коллег, то звезды намекают на бесперспективность этого союза.

Львы

Вам сегодня может быть некомфортно на работе или дома из-за критически настроенных окружающих. Подумайте, почему вы вызвали эту волну?

Девы

Капризы детей или ваши перепады настроения рискуют испортить день. Возможно, вас успокоит тот факт, что сегодня многие встали не с той ноги.

Весы

Ваши мысли крутятся вокруг ситуации дома. Возможно, вам нужно что-то отремонтировать или купить, чтобы закрыть тему и спокойно чувствовать себя.

Скорпионы

Луна в вашем знаке делает все, чтобы вы были в центре внимания. Будьте готовы получить не только комплименты, но и странные вопросы – день сегодня такой!

Стрельцы

Проблемы с финансами могут испортить вам настроение. Наберитесь терпения и разбирайтесь в ситуации – это поможет вам изменить свои установки о деньгах.

Козероги

Берегите самооценку! Вам сегодня особенно важно верить в себя и быть своим собственным адвокатом – что бы вы ни сделали, помните, что это исправимо.

Водолеи

То, что вам неизвестно или непонятно, вызывает страх. Сегодня особенный день, когда проблемы кажутся очень серьезными, но скоро этот накал пойдет на убыль.

Рыбы

Вы узнаете, что кто-то из ваших друзей недоволен вами или завидует. Это неприятно, но неизбежно, когда человек выходит вперед – такова плата за успех!