Сегодня в Москве открылся крупнейший в России Центр женского здоровья. Он будет работает по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. В одном месте женщины смогут получить необходимые виды диагностики и лечения. Как для подготовки к рождению ребёнка, так и для сохранения своего здоровья. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. И мэр Москвы Сергей Собянин.

На прием к акушеру-гинекологу многодетная мама Яна Карабаева сегодня пришла без записи. Гуляя с детьми во дворе, вдруг почувствовала непонятные ощущения в боку. Визит в женскую консультацию решила не откладывать. Благо, по соседству теперь всегда принимает дежурный врач.

"Очень удобно и классно, что все специалисты в одном месте, то есть он находится на районе прямо рядом моим, в шаговой доступности, спасибо большое и особенно понравилась детская комната, теперь для меня не проблема приходить на прием с ребеночком", - рассказала Яна.

Филиал Городской клинической Больницы имени Филатова на Перервинском бульваре стал уже четвертым в столице центром женского здоровья, который будет работать по новому московскому стандарту оказания акушерско-гинекологической помощи. В отличие от привычных женских консультаций, функционал этого медицинского учреждения значительно шире. Под одной крышей все виды диагностики и лечения, круглосуточные лаборатории и операционные.

"Принципиальное отличие в том, что пациентка может получить помощь с проблемами репродуктивного периода, с проблемами во время беременности, наблюдение беременности, перемена паузального периода, то есть во все периоды жизни у пациентки есть возможность получить всю необходимую диагностическую помощь, лечебную помощь в стенах этого центра", - рассказала Ольга Конышева, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи городской клинической больницы №15 им О.М. Филатова.

Новое подразделение объединило 13 женских консультаций, располагавшихся в разных районах Юго-Восточного административного округа. В стесненных условиях районных амбулаторий, конечно, не хватало даже места, чтобы разместить и все нужное оборудование для ведения пациенток, и создать комфортные условия для приема.

В ближайшие годы в Москве будет организовано около трех десятков аналогичных центров женского здоровья. Они будут работать по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. 7 дней в неделю без выходных.