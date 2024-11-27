Европу предупредили о самой холодной зиме

Самую холодную за последние два года зиму прогнозируют синоптики в Европе. С декабря по март температуры в странах ЕС останутся ниже двухлетних уровней, сообщает Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

Наиболее низкие температуры ожидаются на юге Европы — в Италии и на Балканах. Эксперты издания предупреждают, что это разгонит спрос на отопление до самых высоких уровней с начала конфликта на Украине.

Издание отмечает: Брюссель обманывал сам себя, когда полагал, что преодолел проблему зависимости от российских энергоносителей. Подчеркивается, что холода обеспечат дальнейший рост цен на газ и электроэнергию. Евростат сообщает, что Евросоюзу пришлось повысить расходы на приобретение российского газа в III квартале на 150%, объемы импорта также выросли.