С начала августа потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили свыше 36010 человек. Такие данные приводит в среду, 27 ноября, Министерство обороны России.

Как отмечает ведомство в ежедневной сводке в своем Telegram-канале, наряду с этим враг потерял на курском направлении 223 танка, 157 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Лишь за последние 24 часа потери ВСУ превысили 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, боевая машина пехоты, один БТР, две боевые бронированные машины, 3 автомобиля и миномет.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российское оружие, применяемое в зоне специальной военной операции, по своим характеристикам не хуже аналогов стран НАТО, а ряд образцов превосходит западные варианты.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупреждала, что Россия располагает супероружием и готова использовать его для ощутимого и неотвратимого ответа, хотя не мы нагнетаем эскалацию.