Пашаев придумал странный аргумент в пользу невиновности в мошенничестве

Бывший адвокат Эльман Пашаев отказался признать себя виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Судебное заседание проводится в среду, 27 ноября, во Втором Западном окружном военном суде.

Обвиняемый пожал жалобу на продление срока содержания под стражей в рамках этого уголовного дела, заявив, что вину не признает.

При этом Пашаев привел странный довод в пользу версии о своей невиновности: он заявил, что пожертвовал для нужд армии свои личные сбережения, сообщает РИА Новости.

Эльман Пашаев находится в следственном изолятора "Матросская тишина". По ходатайству следствия, о котором рассказал Telegram-канал SHOT, ему запретили любое общение с внешним миром. При этом арестант уверял, что очень доволен условиями содержания — комфортом СИЗО и вежливостью его сотрудников.

Предполагалось, что Пашаеву могут добавить еще одно обвинение — в крупном обмане государства. Источники рассказали, что он получил 3 миллиона рублей в качестве компенсации за ранение, якобы полученное им на спецоперации, хотя в реальности никакой раны не было.