В Кузбассе рассказали о судьбе трехлетнего мальчика, которого мать научила курить

Прокуратура Кемеровской области начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором трехлетний мальчик курит сигареты вместе с 17-летней матерью.

Инцидент произошел в городе Белово. На кадрах видно как мать дает ребенку сигарету и записывает на видео, как он курит. Все это происходило в присутствии 45-летней матери девушки и бабушки мальчика, ее голос слышно за кадром. Ролик в соцсети выложила подруга непутевой молодой мамы после их ссоры, передает RT.

Мать ребенка стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПНД). Опекуном малыша является бабушка. В настоящее время мальчик помещен в специализированное учреждение, отметили в прокуратуре.

Мать мальчика после общественного резонанса подалась в бега. Когда правоохранительные органы пришли к ней в квартиру, но девушки там не оказалось. Близкие якобы не знают, где она, сообщило издание ngs42.