В Госдуме назвали "бессовестной" цену на билеты в театр

Стоимость билетов в Большой театр – бессовестная. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что такие цены – не для рядовых россиян.

По словам Милонова, это для каких-то нуворишей и коррупционеров. Депутат уверен, что честный человек не может заплатить такие деньги за билеты. А поскольку Большой театр - государственная структура, порядок с ценообразованием должен навести Минкульт, заявил Милонов в интервью агентству "Москва".

Вопрос ценообразования в государственных театрах недавно поднимал народный артист Николай Цискаридзе. По словам звезды балета, билеты должны стать более доступными для граждан, как в СССР.