Судно с девятью туристами затонуло в Баренцевом море

Сложные погодные условия, а также грубые нарушения правил эксплуатации судна стали причиной серьезного происшествия у берегов Мурманской области.

Неподалеку от поселка Териберка в акватории Баренцева моря затонул прогулочный катер с туристами на борту.

Как сообщают местные СМИ, люди отправились наблюдать за китами, вопреки запрету МЧС на выход маломерных судов в море. В итоге все пассажиры - 9 человек - оказались в ледяной воде.

Потерпевших бедствие удалось спасти. Недалеко от места ЧП находился корабль. По факту происшествия транспортная прокуратура начала проверку.